TÜK yarın tohumluk arpayla buğday satışına başlıyor

Toprak Ürünleri Kurumu yarından itibaren tohumluk arpayla buğday satışına başlıyor.

Türkiye’den ithal edilecek tohumluk buğday için ise 19 Ekim’e kadar başvuru kabul edilecek

TÜK Yönetim Kurulu, ürünlerin satış fiyatlarını ve ödemeyle ilgili vadeleri de belirledi. Arpa, yumuşak buğday ve sert buğdaydan oluşan tohumluklar için belirlenen fiyat 1.42 TL ile 1.51 TL arasında değişiyor. Bu fiyatlara KDV dahil değil.

Bazı ürünler için belirlenen ödeme vadesi “peşinken”, bazıları için vade “1” ya da “2” ay.

Toprak Ürünleri Kurumu’ndan tohumluk arpa ve buğday talep eden zahire üreticilerinin ve kooperatiflerin Akdoğan Tohum Hazırlama Şubesi’ne ulaşması ve gün belirlemesi istendi.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Toprak Ürünleri Kurumu TC Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden 200 ton sertifikalı Cumhuriyet 75 cinsi ile 200 ton sertifikalı Ceyhan 99 cinsi tohumluk buğday ithalat edileceği de kaydedildi.