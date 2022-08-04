TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan’dan Kudret Özersay'a yanıt

Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, HP Genel Başkanı Özersay’ın açıklamalarına karşılık açıklama yaptı

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın TÜK'ün spot alımlarıyla ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Adahan, Özersay'ı Kurumu ve sektörü takip etmemekle eleştirdi ve Özersay'ın 2018-20 yılları arasında Bakanlar Kurulu'nda imza koyduğu kararlardan habersiz olduğun ortaya çıktığını savundu. Adahan, Özersay'ı TÜK'ü ziyaret etmeye de davet etti.

Adahan'ın Özersay'a cevaben yaptığı açıklama şöyle:

"Sn. Kudret Özersay’ın bugün Toprak Ürünleri Kurumu’nun spot alım yetkisini hedef alan rant paylaşımı ve hırsızlıkla ilişkilendirilen açıklamalarını üzülerek okuduk.

Bu açıklamalarda TÜK’ün spot alım yetkisini mazot alımları ile benzeştirmesi ve bu uygulamanın yeni bir uygulamaymış gibi göstermesi, kurumumuzu ve sektörü hiç takip etmediğinin ve kendinin de 2018-2020 yılları arasında Bakanlar Kurulu'nda imza koyduğu kararlardan habersiz olduğu gerçeğini gözler önüne sermiştir.

TÜK, 2018 yılında dönemin hükümetinin onayıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurum ve kuruluşlarından Merkezi İhale Komisyonu yasaları kapsamı dışında direk alım yapmaya başlamıştır. Ve bu uygulama bugün de aynen devam etmektedir. Bu uygulama, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki dünya piyasalarında ucuz olan yem ve/veya yem hammaddeleri hayvancılık sektörüne sağlanmakta ve üretim maliyetlerinin düşürülmesine olanak sağlamaktadır.

TÜK spot alım yetkisini 2018 Eylül ayında yine Kudret Bey’in üyesi olduğu Bakanlar Kurulu kararı ile uygulamaya başlamıştır. Bizler 2018 yılından beri uygulanmakta olan spot alım yetkisini ihtiyaç hasıl olduğu durumlarda Bakanlar Kurulu Kararları ile, 2021 Haziran ayından itibaren kullanmaya başlamış olup, bugüne kadar 170 bin ton arpa ve mısırı spot alım ile ülke hayvancısına sağlamış bulunmaktayız. Bu alımları gerçekleştirirken MİK usullerine uygun ve dünya borsalarını yakından takip ederek ihtiyaç duyulan hammaddeleri doğru fiyatlardan almış olduğu tüm sektör tarafından kabul görmüş ve takdir edilmiştir.

TÜK olarak Kudret Bey'in kötü örnekleri ön plana çıkararak, iyi yapılan çalışmaları gölgelendirmemesini tavsiye ederiz. İstemesi durumunda TÜK çalışmaları hakkında kendisine bilgi vermek adına kendisini Kurumumuza davet ederiz.’’

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04/08/2022 19:49