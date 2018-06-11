TÜK zahire bedellerini 15 günlük periyotlarda ödeyecek

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), 6 - 15 Haziran döneminde almış olacağı zahire ürün bedellerinin 22 Haziran Cuma günü mesai sonuna kadar ödenebilmesi için çalışma başlattığını duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Toprak Ürünleri Kurumu’nun zahire ürün bedellerini 15 günlük ürün teslim periyotları baz alınarak, periyodu izleyen haftanın sonunda ödemeyi planlıyor