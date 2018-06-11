HABER KIBRIS

TÜK zahire bedellerini 15 günlük periyotlarda ödeyecek

TÜK, zahire bedellerini 15 günlük periyotları baz alarak ödeyecek

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11/06/2018

TÜK zahire bedellerini 15 günlük periyotlarda ödeyecek
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Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), 6 - 15 Haziran döneminde almış olacağı zahire ürün bedellerinin 22 Haziran Cuma günü mesai sonuna kadar ödenebilmesi için çalışma başlattığını duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Toprak Ürünleri Kurumu’nun zahire ürün bedellerini 15 günlük ürün teslim periyotları baz alınarak, periyodu izleyen haftanın sonunda ödemeyi planlıyor

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TAGS: Toprak Ürünleri Kurumu, tük, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, haber, kıbrıs
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