TÜK’e Önerilecek Tahıl Alım Fiyatlarını Açıklandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz , hükümetin tahıl alım fiyatları konusunda Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu'na sunacağı rakamları açıkladı.

Oğuz, 2019 ürünü arpanın alım fiyatının kilo başına 1.35 TL, yumuşak buğdayın alım fiyatının 1.40 TL, sert buğdayın alım fiyatının 1.45 TL ve tohumluk materyali olarak alınacak arpa ve buğday ürünlerine kilo başına 0.05 TL prim ödenmesinin önerileceğini kaydetti.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre Bakan Oğuz, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yönetimi ile iki gün süren toplantılar neticesinde iki tarafın görüşleri ve değerlendirmeleri doğrultusunda bu açıklamayı yaptığını ve bakanlık olarak hedeflerinin üreticilerle birlikte uzlaşı içerisinde sektörlerin gelişmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Oğuz, üreticinin fiyat belirsizliği nedeniyle ürününü gerçek değerinin altında satmak zorunda kaldığını, bu nedenle hükümet olarak üreticinin daha fazla mağdur olmaması için 2019 ürünü arpa fiyatının belirlenmesine öncelik verdiklerini söyledi.