TÜK’e Tarım Bakanlığı’ndan 36 milyon TL aktarıldı

Bakanlar Kurulu,  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2022 Mali Yılı Bütçesi’nden 36 milyon TL’lik kaynağı Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) aktarılmasına karar verdi.

ads ads ads ads
03/08/2022

ads
TÜK’e Tarım Bakanlığı’ndan 36 milyon TL aktarıldı

Bakanlar Kurulu,  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2022 Mali Yılı Bütçesi’nden 36 milyon TL’lik kaynağı Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) aktarılmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu, ayrıca TÜK’ün elindeki yerli arpayla ithal edeceği arpa fiyatları arasında oluşacak fiyattan kilogramda 1,5 TL sübvanseye düşüldükten sonra oluşacak fiyat üzerinden arpa satışı yapılmasını da kararlaştırdı. Söz konusu uygulama 2 iki ay süreyle veya 24 bin ton arpayla sınırlı olacak.

03/08/2022 10:41
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: mali, bütçe, bakanlar, kurulu, tuk
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.