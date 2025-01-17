Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, asgari ücrette artışa ilişkin uyarılarda bulundu

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, "asgari ücretteki dengesiz artışların maliyet artışı, üretim düşüşü, işsizlik artışı, ihracat düşüşü ve enflasyonun yükselişi gibi etkileri olduğunu" kaydetti.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, son bir yılda piyasadaki enflasyona işaret edilerek, “Asgari ücret ne kadar yükselirse bu ücretleri karşılayamayacak küçük işletme sahipleri o kadar artacaktır.” denildi; işçi durdurmalarının şimdiden başladığı savunuldu.

"Kaçak işçi çalıştırılmasının bir sebebinin de asgari ücret olduğu" kaydedilen açıklamada, “Bu sistemle hem kaçak işçiler daha kötü şartlarda çalıştırılmaktadır hem de devlet bu işçilerden ufak hesaplı (ama geniş hacimli) vergi kaybına uğramaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, KKTC’de sosyal adaletin adaletli gelir dağılımı ile sağlanabileceğinin dikkate alınması, maliyet unsuru olan dolaysız vergiler yerine doğrudan vergilendirmelerin öne çıkarılması ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması gerektiği belirtildi.