Tüketici Örgütleri Konfederasyonu: Tüketicileri koruyacak önlemler alınmalı

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÜ-ÖRKON), Tarım ve Doğal Kaynak Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığını, fahiş fiyat uygulamasına karşı tüketicileri koruyacak önlemler almaya davet etti.

KKTC Tüketiciler Derneği, Tüketiciler için Kaliteli Yaşam Derneği ile Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği, konfederasyon adına ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, son birkaç aydır kur dalgalanmalarının tetiklediği fiyat artışlarının TL’nin eski değerine dönmesine rağmen tüccar ve marketler tarafından geri alınmadığı savunuldu.

Açıklamada, tüketici örgütlerine gelen şikayetlerden, tüketicilerin fahiş fiyatlar ile satın aldıkları ürünler için kasada bir de etiket fiyatının üzerinde ödeme yaptıklarının anlaşıldığı ileri sürüldü.

Tüccarlara haksız zenginleşme hırsından vazgeçmeleri çağrısı yapılan açıklamada, “Tüccar ve toptancılar yüksek rant için stokçuluk yapmakta oldukları ürünleri bozulmuş olarak piyasaya sürmekte, tüketicilerin yalnız ekonomik çıkarlarını değil sağlıklarını da riske sokmaktadırlar” iddiasında bulunuldu.

Bu habere tepkiniz:



22/12/2020 16:53