Tüketici Örgütleri, Miting Organize Edenler Hakkında Soruşturma Başlatılmasını İstedi

 Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÜ-ÖRKON), Sağlık Bakanlığı’nı miting organize edenler hakkında yasal soruşturma başlatmaya çağırdı.

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26/04/2021

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Tüketici Örgütleri, Miting Organize Edenler Hakkında Soruşturma Başlatılmasını İstedi

 Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÜ-ÖRKON), Sağlık Bakanlığı’nı miting organize edenler hakkında yasal soruşturma başlatmaya çağırdı.
Tüketiciler Derneği, Tüketiciler için Kaliteli Yaşam Derneği ve Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği’nden oluşan TÜ-ÖRKON tarafından yapılan yazılı açıklamada, kovid-19 vakalarının yükseldiği bu dönemde, yasalar ve pandemi kuralları yok sayılarak miting yapılmasının kabul edilemeyeceğine vurgu yapıldı. 
24 Nisan Cumartesi günü yapılan “Federasyon Yolunda Birlikte” etkinliğine işaret edilen açıklamada, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin söz konusu eyleme destek vermesi “skandal” olarak nitelendirildi. 
“Konfederasyonumuz bu yapılan miting ile halkı bir arada toplamanın vahim sağlık sonuçları olacağını anımsatmaktadır” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı mitingi organize edenler hakkında yasal soruşturma başlatmaya çağırıldı.
 

26/04/2021 16:53
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TAGS:  Tüketici Örgütleri Konfederasyonu
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