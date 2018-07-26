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Tüketiciler Derneği: Elektrik zammı geri alınmalı

Tüketiciler Derneği, hükümeti elektrik zammını geri almaya çağırdı

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26/07/2018

Tüketiciler Derneği: Elektrik zammı geri alınmalı

Tüketiciler Derneği, hükümeti elektrik zammını geri almaya çağırdı.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık konuyla ilgili yazılı açıklamasında “tketicilerin astronomik elektrik ücretleri altında ezilmesine ve perişan olmasına, ekonominin yüksek girdi maliyetleri ile yaşayacağı ciddi yıkım sonuçlarına duyarsız ve çaresiz kalmaya devam edecek hükümetin ayakta kalamayacağını” belirtti.

 

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TAGS: Tüketiciler Derneği, elektirk zam, haber, kıbrıs,
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