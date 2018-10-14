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Tüketiciler Derneği, Fahiş Fiyat Şikayetlerinin Bildirilmesini İstedi

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14/10/2018

Tüketiciler Derneği, Fahiş Fiyat Şikayetlerinin Bildirilmesini İstedi

Tüketiciler Derneği, fahiş fiyatlarla ilgili şikayetlerin derneğe yapılmasını istedi ve bunları Ticaret Dairesi’ne ilettiğini bildirdi.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, hükümetin iyi niyetle aldığı önlemlere rağmen yetersiz kaldığını belirttiği yazılı açıklamasında, derneğin ülke genelinde tüketicilerle iş birliği ve iletişim içinde, fahiş fiyat şikayetlerini değerlendirip ilgili alış veriş merkezlerini teşhir ettiğini kaydetti.

Işık, derneğin internet sitesi ve diğer iletişim hatlarından günün herhangi bir saatinde şikayetleri aldığını ve yasalara aykırı olarak satış yaparak tüketicileri mağdur eden iş yeri ve marketleri kara liste kapsamında teşhir edip boykot uyguladıklarını kaydetti.

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TAGS: Tüketiciler Derneği, Fahiş Fiyat, şikayetler, haber, kıbrıs
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