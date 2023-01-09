Tüketiciler Derneği, fiyat artışları konusunda eylem uyarısında bulundu

ads ads ads ads
09/01/2023

ads
Tüketiciler Derneği, fiyat artışları konusunda eylem uyarısında bulundu

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, tüketicilerin talebi üzerine fiyat artışları konusunda “şok eylemler” başlatacakları uyarısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Işık, hükümete; “Mal ve Hizmetler Yasası ile Rekabet Yasası”, “Tüketicileri Koruma Yasaları” kapsamında “stokçuluk, monopol ve fahiş kar payları” konusunda gerekli cezai yaptırımları uygulaması çağrısı yaptı.

Işık, ülkedeki marketleri, Türkiye’de yüzde 10-40 oranlarına varan indirimlerle enflasyona karşı mücadele başlatan zincir marketleri örnek almaya davet etti.

09/01/2023 17:16
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Tüketiciler Derneği, fiyat artışları konusunda eylem uyarısında bulundu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.