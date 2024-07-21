Tüketiciler Derneği, Kıb-Tek’in özelleştirilmesi çağrısında bulundu

KKTC Tüketiciler Derneği, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) özelleştirilmesi için hükümete çağrıda bulundu, ülkenin elektrik çıkmazından çıkışının ancak bu şekilde mümkün olabileceğini söyledi.

Dernek Başkanı Hasan Y. Işık, elektrik tarifeleri ve kesintilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son açıklanan tarifelerle esnaf ve sektörlerin yaşamlarını sürdürmelerinin olanaksız hale getirildiğini savundu.

Işık, dün Alayköy, Gönyeli, Kumsal, Ortaköy, Yeni İskele gibi bölgelerde 15 saate kadar süren elektrik kesintileri yaşandığını ifade ederek, “sendikal sarmalda olan Kıb-Tek’in 20 Temmuz kutlamaları yapıldığı bir zamanda siyasi darbe yapar gibi halkı isyan ettirmesini” kınadı.

Kıb-Tek’in hizmetlerini vermesinin önündeki en büyük engelin “siyasi erkin popülist çıkarları” olduğunu öne süren Işık, tüketicilerin güneş enerjisi kullanmasını öngören Anayasal haklara kısıtlama getirilmesinden vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.