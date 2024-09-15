Tüketiciler Derneği, piyasadaki denetimsizliği eleştirdi

KKTC Tüketiciler Derneği, piyasadaki denetimsizliğe “artık yeter” dediklerini kaydederek, tüketicilerin hükümetten denetim beklediğini belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada, çalışmaların ileriye götürülmesi için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı acil olarak kadrolarına “basiretli ve yetenekli bürokratlar” takviye etmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, tüketicilerden derneğe gelen şikayetlerin hat safhaya ulaştığı ifade edilerek, alınan şikayetler sonucunda aşağıdaki ürünlerin yaygın olarak satıldığı tespiti yaptıklarını kaydetti:

“Etiketsiz, süresi geçmiş veya süresi geçmiş olduğu halde değiştirilmiş sahte etiketli, gramajının altında veya eksik gramajlı, cins ve çeşidi belirsiz, içerikleri belirsiz, hileli süt, peynir, hayvansal et ürünleri, sahte markalı gıda ürünleri, ciddi kanserojen tehlike içeren ürünle, gıda güvenliği olmayan ürünler, ürün güvenliği ve kullanım özelliği olmayan ürünler”

Özellikle piyasada sadece yüzde 70'i inek eti olduğu halde, ürünlerin “dana eti” denilerek fahiş fiyatlara satıldığı savunulan açıklamada, bu konuda tarım ve sağlık bakanlıklarına da yazılı olarak uyarıda bulunduklarını hatırlatıldı.

Açıklamada, derneğin bu yaşananlara, “mevsiminde fahiş fiyatlarla satılan” domates boykotu ile tepki göstereceği, ikinci aşamada ise “et boykotu” ile devam edeceği kaydedildi.