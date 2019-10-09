Tüketiciler Derneği, Sağlık Bakanlığı’nı göreve davet etti

Tüketiciler Derneği, kozmetiklerin “ürün güvenliğinin” sağlanması için Sağlık Bakanlığı'nı göreve davet etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek Başkanı Hasan yılmaz Işık, Sağlık Bakanlığına bağlı Kozmetik Ürünleri Kurulunun görevini yapmadığını iddia etti.

Yurt dışından ithal edilen kullanılmayacak kadar bozuk ve kalitesiz kozmetik ürünlerin tüketicilere eczanelerde satıldığını ileri süren Işık, bozuk ürünleri iade alan eczanelerin ithalatçı ve üretici firmaların şikayetlerini dikkate almamaları nedeniyle dernekten yardım istediklerini kaydetti.

09/10/2019 17:28