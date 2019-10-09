HABER KIBRIS

ad

Tüketiciler Derneği, Sağlık Bakanlığı’nı göreve davet etti

ads
09/10/2019

ads
Tüketiciler Derneği, Sağlık Bakanlığı’nı göreve davet etti

Tüketiciler Derneği, kozmetiklerin “ürün güvenliğinin” sağlanması için Sağlık Bakanlığı'nı göreve davet etti. 

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek Başkanı Hasan yılmaz Işık, Sağlık Bakanlığına bağlı Kozmetik Ürünleri Kurulunun görevini yapmadığını iddia etti. 

Yurt dışından ithal edilen kullanılmayacak kadar bozuk ve kalitesiz kozmetik ürünlerin tüketicilere eczanelerde satıldığını ileri süren Işık, bozuk ürünleri iade alan eczanelerin ithalatçı ve üretici firmaların şikayetlerini dikkate almamaları nedeniyle dernekten yardım istediklerini kaydetti.

09/10/2019 17:28
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Tüketiciler Derneği, kozmetikler, ürün güvenliği, Sağlık Bakanlığı, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.