Tüketiciler Derneği, Tatar çiftini 'Yılın Sevgili Çifti' seçti

Tüketiciler Derneği, Başbakan Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ı “Yılın Sevgili Çifti” seçti.

Konuyla ilgili Tüketiciler Derneği’nden yapılan açıklamada, “Sevgilerini ömür boyu kalıcılaştırmak üzere yaşamlarını birleştirmiş olan ‘Tatar çiftini’, yaşamlarında ve Kıbrıs Türk Halkının hak ve çıkarları için mücadelelerinde destek ve güç vermek amacıyla Yılın Sevgili Çiftçi seçtikleri” kaydedildi.

Açıklamaya göre Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’a 13 Mart’ta, Dünya Tüketiciler Günü kapsamında Golden Tulip Otelde düzenlenecek etkinliklerde ödül ve plaket verilecek.

14/02/2020 15:56