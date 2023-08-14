Tüketiciler Derneği’nden Ekonomi Bakanlığı’na çağrı

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14/08/2023

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Tüketiciler Derneği’nden Ekonomi Bakanlığı’na çağrı

 KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Tüketici Konseyinin toplanması için çağrıda bulundu.

Hasan Yılmaz Işık, yaptığı yazılı açıklamada, “Enflasyonun yarattığı "piyasa anarşisine" karşı tüketicileri koruyacak önlemleri belirlemek amacıyla Derneğimiz Tüketici Konseyi’nin kararına gerek olmadan uzman ve yetkili kişilerden oluşan Konsey üyelerinin toplaması için  Ekonomi ve Enerji Bakanlığına acil çağrı yapmaktadır” dedi.

Işık, Tüketicileri Koruma Yasası’nın güncelleştirilmesi, tüketici şikayetlerinin on-line alınması, kanserojen tehlike arz eden ithal ürünlerin “Ürün Güvenliği Yasası” uyarınca denetim altına alınması gerektiğini ifade etti.

14/08/2023 18:35
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TAGS: Tüketiciler Derneği’nden Ekonomi Bakanlığı’na çağrı
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