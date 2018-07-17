Tüketiciler Derneği'nden hükümete eleştiri

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Bakanlar Kurulu’nun dün düzenlediği basın toplantısında elektrik ücretlerine yaptığı zamma gerekçe olarak Türk Lirası’ndaki değer kaybını göstermesini tatmin edici ve kabul edilebilir bulmadıklarını kaydetti.

Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti devlet kurum ve kuruluşlarının elektrik tüketimi ve borçları için bütçeye herhangi bir ödenek koymama ve faturayı tüketicilere çıkarmakla suçladı.

Hükümeti enflasyon krizine karşı alınması gereken ciddi önlemleri almamakla da suçlayan Yılmaz Işık, Tüketicileri Koruma Dairesi’nin kurulması için hükümete çağrı yaptı.