Tüketiciler Derneğinden Merkez Bankası ve Ekonomi Bakanlığına kredi kartı harcamalarında komisyon alınmasının engellenmesi çağrısı...

KKTC Tüketiciler Derneği, tüketicilerin kırmızı et, süt ve süt ürünleri, sebze ve meyve gibi temel besin maddelerinde serbest piyasada fiyatları belirleyen arz ve talep dengesiyle rekabet koşullarını, hükümetin sağlaması gerektiğini kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, "tüketicilerin Güney Kıbrıs’ta bu ürünleri temin etmek için kuyruklara girmek zorunda bırakılmaları ve sağlıksız hijyen olmayan kaçak et ürünlerine mahkûm edilmelerinin KKTC için devlet olma sorumluluğuna aykırı bir tablo olduğunu" belirtti.

Serbest piyasada fiyatları belirleyen arz-talep dengesini sağlamakta yetersiz kalan hükümetin aynı zamanda yasal denetim yetkilerini de kullanmadığını ifade eden Işık, banka ve kredi kartları ile “fahiş fiyat komisyonlarının” tüketicilere yasa dışı olarak ödettirilmesine de seyirci kaldığını aktardı.

Tüketicileri Koruma Yasası ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası’na atıfta bulunan Işık, kredi kartlarıyla mal ve hizmetlerin satın alınmasında yapılan ödemelerde komisyon veya benzeri bir isim altında tüketicilerden ek bir ödeme alınmasının yasaklandığına vurgu yaptı.

Işık, Merkez Bankası ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığına, satıcılara pos cihazı kullandırarak bu ve bunun gibi yasa dışı ek ödenek alınmasına çanak tutan bankalar ve satıcılar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması için çağrıda bulundu.