Tüketiciler Derneği’nden Ombudsman’a açıklama yapma çağrısı

Tüketiciler Derneği, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin almış olduğu yıllık “Belediye Hizmet Resmi”ne ilişkin, Ombudsman’a yapmış olduğu itirazın yasal süre içerisinde sonuçlandırılmadığını öne sürerek, Ombudsman’a açıklama yapma çağrısında bulundu.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Y. Işık, yaptığı yazılı açıklamada, belediye hizmet resminin yılda bir kez alınması yerine her ay tahsil edilmesine İçişleri Bakanlığı ve milletvekillerinin de duyarsız kaldığını savunarak, devletin sosyal adalet ilkesini anımsattı ve müdahale edilmesini talep etti.

Işık, Lefkoşa Türk Belediye’sinin bu yaptığını “işgüzarlık” olarak değerlendirerek, Belediyeye dernek lokalinin önünde yapılması gereken temizlik ihtiyacı taleplerini yineledi.