Tüketiciler Derneği’nden Rum Liderin açıklamalarına tepki

Tüketiciler Derneği, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Hristodulidis'in önümüzdeki aylarda görüşmelerin başlatılacağını ve bunun Crans Montana'da kaldığı yerden devam edeceği yönündeki açıklamasının Kıbrıslı Türklerin “bağımsızlık ve devlet” kararını kaale almadığını ve Kıbrıs’ı bir “Elen Adası” olarak gördüğünü gösterdiğini kaydetti.

Işık, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BMGK’ne sunduğu raporda “Taraflar arasında ortak bir zemin bulunmadığı” tespitine rağmen Rum liderin böyle bir açıklama yapmasını “softa şaşırtması” olarak niteleyerek, kınadı.