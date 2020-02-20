Tüketmeyin gerçek duygularınızı...

PAZARLIK…

Her sabah olduğu gibi erken kalkıp tam da kahvaltımı yaparken bir müzik sesi geldi kulağıma tatlı tatlı tınıları ile…. ‘‘ Bana bir masal anlat baba, içinde tüm oyunlarım, kurtla kuzu olsun şekerle bal…Bana bir masal anlat baba, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun güneşle ay…’’ Zamanda yolculuk yapmış gibi 90’ların başına gittim bir an ve tarih kokan İstanbul’un sevimli semti Çengelköy’de geçen bu dizinin aslında herkese ne de güzel anılar bırakarak, duygular hissettirdiğini hatırladım….

Bir an düşündüm de 80’ler ve 90’ların başında televizyon dizileri ne de güzeldi….

Hepimizi belli gecelerde televizyon başına toplayıp aşktan sevgiye, vefadan yardımlaşmaya, insanların birbirlerine karşı saygısına kadar gerçek hislerin yaşandığı dizilerdi bunlar… Bir açıdan da farklı dizilerde kendimizle özdeşleştirdiğimiz kahramanlarla unutulmaz zamanlar geçiriyorduk.

Dizilerin isimleri bile hoştu; ‘Perihan Abla’, ‘Bizimkiler’, ‘Mahallenin Muhtarları’, ‘Bir Demet Tiyatro’, ‘Şehnaz Tango’, ‘Şaşıfelek Çıkmazı’, ‘İkinci Bahar’ ve daha niceleri. Oysa son yıllarda diziler şiddet , ihanet, entrika, kolay para, dolandırıcılık, hırsızlık, yolsuzluk, sevgisiz birliktelik, taciz ve aklınıza gelebilecek bir çok değer yargılarına aykırı ve kötüye özendirici içeriklerle sanal yaşamların özendiricisi haline geldi… Yeni dizi isimlerinde bile o şiddet dolu anların yaşanacağını hissedebilirsiniz; ‘Kurtlar Vadisi’, ‘Çukur’ vs.

Bu diziler, kadına şiddet, genel şiddet, silah, bağırma, kadın ağlaması-yalvarması, şiddet söylemi, psikolojik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini destekleyen söz ve ölüm, başlıkları altında incelendiğinde karşımıza hiç de hoş olmayan veriler çıkıyor.

Özellikle günlük yaşamımız içerisinde çevremizde yapmış olduğum gözlemler sonucunda gerek dizilerin, gerek televizyonlardaki ‘Paparazzi’türü programların, absürt yarışma programlarının, gerekse sosyal medyanın etkisi ile tam da bir tüketim toplumuna dönüşme yolunda emin adımlarla ilerlediğimizi görüyorum. Üzüntü verici bir durum mu bu? EVET.

Hedonist (hazcı) bir kültür, sürekli zihinlere şırınga edilmektedir. Tüm insani ilişkiler, sevgi, aşk ve dostluk da maddeleştiriliyor bir şekilde. Bu bağlamda, Descartes’in “Düşünüyorum öyleyse varım” (Cogito ergo sum) mottosu yerine, “Tüketiyorum öyleyse varım” mottosu ikame ediliyor.

En kötüsü de hem sevgileri hem de gerçek aşkları da tüketiyoruz…. Aşkı, kişinin tamamen duygusal bir yoğunlukla partnerine odaklandığı ve benliğini unutup tamamen karşısındakinde kendini bulmaya çalıştığı bir hal olarak tanımlıyor birçok kişi. Tabi ki aşk hali kişileri, duygu ve düşüncelerinin yanı sıra biyokimyasal olarak etkiliyor normal koşullarda. Kişilere olan sevgi ve aşkların da yerini maddeye bırakması süreci de tam da bahsettiğimiz ‘kapitalist’ küresel etkinin bir yansıması olarak empoze ediliyor. Tamamıyle karşı durulamayan bir kartopu gibi değiştiriyor tüm dünyayı. Peki karşı durabiliyor muyuz bu güce? Belki bireysel olarak evet ama toplumları bir karabasan gibi etkisi altına alıyor bu çılgınlık.

Sonuç olarak kim ne derse desin eski dizilerin tadı hiçbir şeyde yok. Gerçek hayattan ayırt edemeyeceğiniz mahalleler, komşular, uzun uzun telefon konuşmalarının olmadığı kaliteli diyaloglar... Oyuncular ise bugünün ustaları, en sıcak dizilerimizin kahramanları.

Tüketmeyin gerçek duygularınızı…

20/02/2020 13:14