TÜK’te Grev Kaldırıldı

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) başlattığı grevi, Bakanlar Kurulu’nun olum atması üzerine kaldırdığını açıkladı.

ads
29/12/2020

ads
TÜK’te Grev Kaldırıldı

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) başlattığı grevi, Bakanlar Kurulu’nun olum atması üzerine kaldırdığını açıkladı.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada “Toprak Ürünleri Kurumu’nda bugün başlattığımız grevi, Bakanlar Kurulu tarafından atılan olumlu adımlar neticesinde üreticiyi de daha fazla mağdur etmemek adına şu an için kaldırmış bulunuyoruz. Bakanlar Kurulu’da alınan kararla maaşların ödeneceği ve TÜK’ün sağlıklı bir yapıya ulaşması için gerekenin yapılacağı yönünde bize güvence veridi” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, TÜK’te örgütlü sendika olarak verilen sözlerin takipçisi olacaklarını kaydetti.

29/12/2020 15:26
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Kamu İşçileri Sendikası, Toprak Ürünleri Kurumu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.