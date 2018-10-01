TÜK’ten zahire üreticilerine duyuru

Toprak Ürünleri Kurumu, zahire üreticilerinin tohumluk materyali taleplerini almaya devam etmekte olup, 2018-2019 zahire üretim döneminde Toprak Ürünleri Kurumu’ndan tohumluk materyali arpa ve buğday talep edecek olan zahire üreticileri ile köy kooperatiflerinin taleplerini 10 Ekim 2018 tarihine kadar Toprak Ürünleri Kurumu’na iletmiş olmalarının gerekmekte olduğunu duyurdu.

Toprak Ürünleri Kurumu’nun merkez dairesi ile tüm şubeleri tohumluk materyali taleplerini almak üzere görevlendirilmiş olup, taleplerin yazılı olarak yapılması belirtildi.

Açıklamada, zahire üreticilerinin ile köy kooperatiflerinin yazılı tohumluk materyali taleplerini 228 41 67 numaralı faks veya [email protected] mail adresinden de Toprak Ürünleri Kurumu’na iletilebileceği bildirildi.

Açıklamada, “2017-2018 zahire üretim döneminin kurak geçtiği dikkate alındığında, Toprak Ürünleri Kurumu tohumluk materyali satışlarında önceliği yüksek kuraklık oranı yaşanan bölgelerdeki üreticilere verecek ve satışlarını kuraklık oranının büyükten küçüğe doğru olan seyrine göre yaygınlaştıracaktır. Bu bağlamda elinde tohumluk materyali bulunan zahire üreticilerinin bu ürünlerini tohumluk amaçlı muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.” denildi.