TÜK'ün 2 milyar 5 milyon TL’lik bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) 2 milyar 5 milyon TL’lik bütçesini oy çokluğuyla onaylayan Meclis Genel Kurul bugünkü gündemini tamamladı.

TÜK bütçesiyle ilgili konuşan CTP Milletvekili Erkut Şahali, TÜK’ün Kıbrıs Türk çiftçisinin en çok ihtiyaç duyduğu kurum olduğunu ve adil ve yasal bir statüde yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Kurumun, pandemiden beri düzmece ihalelerle yürütülen hukuksuz bir kurum haline geldiğini savunan Şahali, TÜK’ün yönetim kurulunun belirlenen kıstaslarla oluşturulmasının önemine işaret ederek bakanı göreve çağırdı.

Şahali, ihalelerin yasal olmadığını savunarak bunun nedenlerini sıralayarak, TÜK’ün stoklarını önceki senelerle kıyasladı.

“Nerden tutsak elimizde kalacak bir TÜK yaratıldı” diyen Şahali, kurumla ilgili çeşitli davalar olması nedeniyle konuyla ilgili daha fazla konuşmayacağını belirtti.

Bu bütçenin kurumun zarara uğradığının kanıtı olduğunu ileri süren Şahali, daha büyük zararlara yol açmamak için yasal olmasa da bu bütçeyi görüşmeyi kabul ettiklerini söyledi.

Şahali'nin konuşmasının ardından Meclis Genel Kurulu’nda Toprak Ürünleri Kurumu’nun bütçesi 26 kabul 9 ret oyuyla kabul edildi ve toplantı kapatıldı.

Meclis Genel Kurulu’nda yarın Maliye Bakanlığı ve gelirler bütçesi görüşülerek bütçe görüşmeleri tamamlanacak.