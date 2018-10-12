TÜK’ün yemlik arpa uygulamasına Pazartesi’nden itibaren devam edilecek

Toprak Ürünleri Kurumu’’nun (TÜK) her anaç küçükbaş hayvanı için hak sahibi gerçek ve/veya tüzel kişilere hibe yemlik arpa verilmesi uygulamasına, 15 Ekim 2018 Pazartesi gününden itibaren devam edilecek.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada:

“Toprak Ürünleri Kurumu’nun, Bakanlar Kurulu’nun 10.09.2018 tarih ve TE(K-I)1030-2016 sayılı “Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerinin Desteklenmesi” kararı kapsamında, 10.09.2018 tarihinden itibaren başlattığı her anaç küçükbaş hayvanı için hak sahibi gerçek ve/veya tüzel kişilere hibe yemlik arpa verilmesi uygulamasına, 15 Ekim 2018 Pazartesi gününden itibaren devam edilecektir” denildi.

“Bu bağlamda, proje kapsamında Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olup Toprak Ürünleri Kurumu’na iletilen listelerdeki her anaç küçükbaş hayvan için hak sahibi gerçek ve/veya tüzel kişilere, 30 kilo yemlik arpa daha verilerek, her anaç küçükbaş hayvan için verilen yemlik arpa miktarı 60 kiloya tamamlanmış olacaktır.

Hak ettikleri hibe yemlik arpaları almak isteyen hayvan besleyicilerimizin, daha önceki hibe yemlik arpa alımlarını gerçekleştirdikleri Toprak Ürünleri Kurumu şubelerinden, doğrudan müracaat yöntemi veya aşağıdaki telefon numaraları kanalı ile gün almaları mağduriyet yaşamamaları için önem arz etmektedir.