TÜK'ün yeni ürün sofralık patates satışları beş şubede devam ediyor

 Toprak Ürünleri Kurumu, yeni ürün sofralık patates satışlarının devam ettiğini bildirdi.

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07/10/2022

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TÜK'ün yeni ürün sofralık patates satışları beş şubede devam ediyor

 Toprak Ürünleri Kurumu, yeni ürün sofralık patates satışlarının devam ettiğini bildirdi.

Toprak Ürünleri Kurumu, alımını yaptığı 2022 İlkbahar ürünü Sofralık patates satışlarına Mağusa Patates Paketleme Şubesi, Lefkoşa Satış Yeri, İskele Şubesi, Kumyalı Şubesi ve Akdoğan Şubesi’nde devam ettiğini belirtti.

2022 İlkbahar ürünü sofralık patatesin 20 kiloluk çuvallarda KDV dahil 320 TL/çuval fiyat ile satıldığı kaydedildi.

07/10/2022 12:18
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TAGS:  Toprak Ürünleri Kurumu, TÜK, patates
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