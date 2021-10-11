Evin dekorasyonunu tamamlayan önemli parçalardan birisi de tül ve perdelerdir. Belirli zamanlarda yıkanan tül ve perdeler evi daha temiz ve ferah gösterir. Peki, tül ve perdeleri en iyi beyazlatma yöntemleri nelerdir? Tül ve perdeleri bembeyaz yapacak tüyolar haberimizde.

Ev dekorasyonun en önemli parçalarından birisi olan tül ve perdeler, temiz olmazsa evin temizliğini de göstermez. Peki, tül ve perdeleri en iyi beyazlatma yöntemleri nelerdir? Tül ve perdeleri bembeyaz yapacak püf noktalar...

TÜL VE PERDELER NASIL YIKANIR?

Tül veya perde yıkamak için öncelikle tüller ayrı perdeler ayrı şekilde makineye yerleştirilmelidir. Tül daha hassas bir kumaş türü olduğu için perdelerle karışık yıkamak doğru olmamaktadır.

Tüller makinede en düşük 30 derecede yıkanmalıdır. Makinede yıkama da sıkma ve kurulama programları tüller için önerilmemektedir. Kurutmaya yakın sıkma programı da tüller için tercih edilmez. Tüller kurutucu kullanıldığında daha yıpranmaya müsait hale gelebilmekte ve kurutmadan sonra kırışma olması yüksek olduğundan ütü yapılması gerekmektedir.

Tül ve perdeler için hafif program ve nemli olabilecek şekilde yıkanması gerekir. Tüller ve perdeler hafif nemli olduklarında asıldıktan sonra kurumaya bırakıldıkları için kırışma oluşmamaktadır.

TÜL VE PERDELERİ İYİ BEYAZLATMA YÖNTEMLERİ

Tül ve perde temizliğinde beyazlatma oldukça önemli bir gerçektir. Beyazlatma için perdelerin veya tüllerin bir gece önceden sodalı suda bekletilme yöntemi uygulanabilmektedir.

Tül perdelerin beyazlatılması için makinenin deterjan haznesine bulaşık makinesi tableti koymak suretiyle bir yöntem uygulanabilmektedir.

Tül perdelerin parlaklığını korumak ve beyazlatılması için makinenin deterjan bölmesine 2 veya 3 kaşık toz şeker ekleme yöntemi de kullanılmaktadır.

Tül ve perdelerin temizlenmesi ve kirlerin yok edilmesi amacıyla sirke kullanılabilmektedir. Makinenin deterjan haznesine 1 çay bardağı sirke konulmak suretiyle yıkanması yöntemidir.

En iyi beyazlatma yöntemlerinden biri de makine haznesine kaya tuzu eklemek ve sonra yıkamak olarak kullanılan yöntem olmaktadır.

Beyazlatma için karbonat kullanımı da oldukça yaygın bir yöntemdir. Deterjanın üzerine 3 yemek kaşığı karbonat koyarak 30 derece de yıkanmalıdır. Bu yöntemler sayesinde tüller hem yumuşak hem de parlak olabilmektedir.

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11/10/2021 20:51