Tulga: Ürünlerimizi dünyaya açtık

EZKOOP VE ZEYTİN-KOOP üyeleri; “Taş Değirmen” zeytinyağının geçen hafta Yeşil Hat üzerinden satışının gerçekleşmesi ve dünyaya açılmasında yaşanan süreçle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi Başkanı Hürrem Tulga, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında olmasına rağmen işlenmiş gıda ihracatına sürekli tarife dışı engel çıkarılmasının önüne Rum Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararla geçildiği ve ilk kez Güney Kıbrıs’a zeytinyağı satışı gerçekleştiğini belirtti.

Tulga, bu tarihi adımla, diğer işlenmiş ve katma değeri yüksek gıda ürünlerimizin de Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ihraç yolu açılacaktır” dedi.

“Geçen hafta Salı günü ürünlerimizi dünyaya açtık, ya üreteceğiz ya da batacağız” diyen Tulga, üretmenin de yeterli olmadığını, üretimin nasıl ve kiminle yapıldığının önemli olduğunu söyledi.

“Üretimin önünü açmalıydık” diyen Tulga, ulaşılan zaferin adım adım izlenen disiplinli çalışma sonucunda elde edildiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk üreticisinin destek gördüğü zaman başarılı olabileceğini ispatladığını dile getiren Tulga, zeytinyağı ticaretinin diğer yerli ürünlerin de önünü açacağını kaydetti.

Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi Başkanı Mustafa Hasek de Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Pazarlama Kooperatifi’nin büyük destekleriyle bu günlere gelindiğini belirterek, bu birlikteliğin daha da ileriye taşınacağını söyledi.

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04/07/2022 14:48