Tülücü, UBP'den istifa etti!

24 yıldır Paşaköy Belediyesi Başkanlığını yapan Habil Tülücü, Ulusal Birlik Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

Bilindiği üzere Mesarya bölgesindeki tüm belediyeler kapatılarak tek bir Mesarya Belediyesi yapılmıştı. Habil Tülücü'nün Paşaköy Belediyesi'nin kapatılması nedeniyle istifa ettiği öğrenildi. Tülücü'nün belediyenin kapatılmaması için parti içerisinde mücadele yürüttüğü biliniyordu.

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26/08/2022 10:31