Tülücü, UBP'den istifa etti!

Habil Tülücü, Ulusal Birlik Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

ads ads ads ads
26/08/2022

ads
ads
Tülücü, UBP'den istifa etti!

24 yıldır Paşaköy Belediyesi Başkanlığını yapan Habil Tülücü, Ulusal Birlik Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

Bilindiği üzere Mesarya bölgesindeki tüm belediyeler kapatılarak tek bir Mesarya Belediyesi yapılmıştı. Habil Tülücü'nün Paşaköy Belediyesi'nin kapatılması nedeniyle istifa ettiği öğrenildi. Tülücü'nün belediyenin kapatılmaması için parti içerisinde mücadele yürüttüğü biliniyordu.

26/08/2022 10:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: tülücü, ubp, istifa,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.