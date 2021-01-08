Tüm bulgular Çınar Çobanoğlu'nu işaret ediyor…  

Haber Kıbrıs-Özel

Ülkemiz güne acı bir haber ile uyandı. Geçitkale’de yaşanan aile cinayeti yürekleri burktu.

Çınar, İbrahim ve Bengü Çobanoğlu'nun ölümü ile sonuçlanan cinayet olayında tüm oklar Çınar Çobanoğlu'nu gösteriyor. Haber Kıbrıs’ın polis kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre evde yapılan incelemeler ve cinayet silahından alınan parmak izleri katil zanlısının Çınar Çobanoğlu olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Öte yandan polisin cinayet silahında yaptığı inceleme Çınar Çobanoğlu’nun silahın birçok noktasında parmak izlerinin bulunması boğuşma yaşanmış olma olasılığını gündeme getirdi.

Polis ekiplerinin araştırması devam ederken cinayet sonrası polis tarafından gözaltına alınan Eralp Çobanoğlu ise serbest bırakıldı.

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08/01/2021 22:02