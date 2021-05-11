Tüm Camilerde Dün İkindi Vakti Mescid-i Aksa'nın Kurtuluşu ve Kudüs'te Yaşananlar İçin Dua Edildi

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ın talimatıyla ülkedeki tüm camilerin minarelerinden dün ikindi vakti Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve Kudüs'te yaşananlar ve için dua edildi.

Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri dün geç saatlerde de, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırlarında onlarca Filistinli hayatını kaybederken yüzlercesi de yaralandı.

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11/05/2021 10:15