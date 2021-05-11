Tüm Camilerde Dün İkindi Vakti Mescid-i Aksa'nın Kurtuluşu ve Kudüs'te Yaşananlar İçin Dua Edildi

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11/05/2021

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Tüm Camilerde Dün İkindi Vakti Mescid-i Aksa'nın Kurtuluşu ve Kudüs'te Yaşananlar İçin Dua Edildi

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ın talimatıyla ülkedeki tüm camilerin minarelerinden dün ikindi vakti Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve Kudüs'te yaşananlar ve için dua edildi.
Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri dün geç saatlerde de, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.
İsrail ordusunun saldırlarında onlarca Filistinli hayatını kaybederken yüzlercesi de yaralandı.  

11/05/2021 10:15
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TAGS: kudüs, cami dua, Mescid-i Aksa, Filistin Devleti, İsrail
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