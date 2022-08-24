Tüm CTP milletvekilleri sırayla konuşma yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nın bu haliyle geçmemesi gerektiğini belirttiği ve yaratacağı sıkıntıları anlattığı Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında, kendisine verilen sürenin geçtiği gerekçesiyle Meclis Başkanı Zorlu Töre tarafından uyarıldı. Erhürman, konuşmasına devam edeceğini söylemesi üzerine iktidar vekilleri toplantıyı terk etti.

Erhürman, anayasayı ve yasaları ihlal eden hükümet üyelerinin meclis iç tüzüğünün gerekçe göstererek dışarı çıkmalarını eleştirdi.

Töre’nin uyarısının ardından Erhürman, konuşmaya devam edeceğini söyledi. İktidar vekilleri Erhürman'ın ‘iç tüzüğü ihlal edildiğini’ savunarak, toplantıyı terk etti.

CTP’li vekillerin tümü kürsü önünde toplanarak Erhürman’a destek verdi.

Erhürman ise konuşmasına devam ederek, iktidar vekillerin toplantıdan ayrılmasına tepki gösterdi.

Ardından tüm CTP milletvekilleri söz alarak sırayla tasarının sakıncalarını anlattı.

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24/08/2022 19:17