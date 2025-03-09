Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10'uncu Yuhanna, Suriye'deki Katliamları Kınadı

Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10'uncu Yuhanna Yazıcı (John X), bugünkü Pazar Ayini'nde Suriye'de barışın korunması çağrısında bulunarak, Suriye'nin kıyı bölgesinde Alevilere ve Hıristiyanlara yönelik mezhepsel katliamları kınadı.

Suriye’de Artan Mezhepsel Saldırılar

Suriye'de yönetimi ele geçiren El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) güçlerinin, Lazkiye ve Tartus’ta Alevilere ve Hıristiyanlara yönelik saldırıları sonucu en az 745 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkedeki en yüksek Hıristiyan otorite olarak kabul edilen Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10'uncu Yuhanna Yazıcı, yaşanan katliamlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Pazar Ayini'nde yaptığı konuşmada, Suriye'de barışın korunması gerektiğini vurgulayan Yazıcı, kıyı bölgesinde Alevilere ve Hıristiyanlara karşı işlenen cinayetler, hırsızlıklar ve evlere yönelik ihlallerin endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti. Mezhepsel katliamları sert bir dille kınayan Patriğin açıklamaları, uluslararası kamuoyunun dikkatini Suriye’de yaşanan insan hakları ihlallerine çekti.

Patrik Yazıcı, bölgedeki tüm inanç gruplarının barış içinde yaşaması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası toplumu bu saldırılara karşı daha duyarlı olmaya çağırdı. Suriye’de artan mezhepsel şiddetin sona ermesi için barışçıl çözümler üretilmesi gerektiğini ifade etti.