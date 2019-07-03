Tüm dünya bu açıklamaya kilitlendi: İran resmen duyurdu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: 7 Temmuz'dan sonra zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3.6'nın üzerine çıkaracağız. 7 Temmuz'dan sonra uranyumu yüzde 3.6'nın üzerinde ihtiyacımız olan seviye neyse o kadar zenginleştireceğiz. Nükleer anlaşmaya bağlı kalan taraflar sözlerini yerine getirmezse Arak Nükleer Reaktörü eski faaliyetlerine yeniden başlayacak. ABD ve Avrupa'ya, müzakere masasına dönmelerini, hukuka saygı duymalarını ve nükleer anlaşmanın şartlarına bağlı kalmalarını tavsiye ediyoruz. Nükleer anlaşmanın diğer tarafı anlaşmaya bağlı kaldığı sürece İran da nükleer anlaşmanın taahhütlerini yerine getirecek.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin zenginleştirilmiş uranyum seviyesini 7 Temmuz itibariyle yüzde 3.6'nın üzerine çıkaracağını duyurdu.

2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya bağlı tarafların taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda İran'daki Arak Nükleer Reaktörünün eski faaliyetlerine tekrar başlayacağını söyleyen Ruhani, ABD ve Avrupa'ya müzakere masasına dönme, hukuka saygı duyma ve anlaşmanın şartlarına bağlı kalma çağrısında bulundu.

Ruhani ayrıca nükleer anlaşmanın diğer tarafının anlaşmaya bağlı kalması durumunda İran'ın da anlaşmadaki taahhütlerini sürdüreceğini ifade etti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 26 Haziran'da yaptığı açıklamada, Avrupalı taraflara verilen sürenin dolmasının ardından zenginleştirilmiş uranyum miktarını artıracaklarını duyurmuştu.

ABD'nin yaptırımlarına karşı 8 Mayıs'ta anlaşmaya taraf ülkelere 60 gün süre veren İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini artıracağını açıklamıştı.