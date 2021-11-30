Tüm Dünyada 37.7 milyon kişi HIV ile mücadele ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Bilgiç, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2020 verilerine göre tüm dünyada 37.7 milyon kişinin HIV ile yaşadığını ve bu bireylerin %73’ünün antiretroviral tedavi aldığını kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Bilgiç, 1 Aralık Dünya AIDS günü kapsamında konuşarak, HIV/AIDS’in vücudun bağışıklık sistemine saldıran bir enfeksiyon olduğunu aktararak, HIV/AIDS enfeksiyonunun dünya genelinde toplumun tüm kesimlerini etkilediğini, sağlıklı yaşam süresini kısalttığını ve kişiden kişiye bulaşarak yayılması nedeniyle önemli bir halk sağlığı tehdidi olmaya devam ettiğini belirtti.

HIV/AIDS olmasına rağmen tanısı konulmadığı için tüm dünyada hasta olduğunu bilmeyen kişiler bulunduğunu da aktaran Bilgiç, özellikle COVID-19 pandemi sürecinde uygulanan tedbirler nedeniyle bireylerin sağlık kuruluşuna ulaşamadıklarını ve bu durumun da tanı koymada gecikmeler yaşanmasına sebep olduğunu açıkladı.

Yrd. Doç. Dr. Bilgiç, hastalığın bulaş yolları arasında riskli cinsel temas, kan ve kan ürünleriyle bulaş ve anneden bebeğe bulaş olarak sayılabileceğini dile getirerek, “HIV enfeksiyonu, HIV pozitif kişilerle aynı iş yerinde çalışmakla, aynı okulda okumakla, aynı ortamda bulunmakla, ortak çatal kaşık kullanmakla; dokunmak ve tokalaşmakla; telefon, kitap, defter gibi araçlar ile duş-banyo alanlarını, havuzları, tuvaletleri ortak kullanmakla, böcek ısırması ve sinek sokması ile bulaşmaz” bilgisini paylaştı.

HIV enfeksiyonunun önlenebilir bir hastalıktır olduğunun altını çizen Bilgiç, korunma önlemlerinin tedaviden çok daha etkili ve ucuz olduğunu kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Bilgiç, önlemler kapsamında topluma yönelik sağlık eğitimlerinin her aşamada yapılmasının önemine dikkat çekerek, “COVID-19 pandemi sürecinde bireylerin tanılarının ve hasta olan bireylerin tedavilerinin aksamaması da çok önemlidir” dedi.

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30/11/2021 16:01