“Tüm halkıma aşıda torpil yapacağım” diyen Pilli’ye tavsiyem; “Torpil yapmayın herkese hakkını verin”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, artan eleştirilerden bunaldı, “her şeyi eleştiriyorlar” diye sitem ediyor, “yapıcı olun” diyor… Bakan Pilli, bazı kesimlere de göndermede bulunarak şöye diyor: “Eleştiriyorsun, sabah gidip aşı oluyorsun. Gazetede başka bir şey söylüyor, gidiyor başka bir şey yapıyorsun… Aşıyı eleştiriyorsun sonra sabah aşıyı yapmak için önden giriyorsun. Bu yanlış bir şeydir… Sağlık hepimizin sağlığıdır, sağlıkta politika olmaz. Herkes kendine düşen görevi sözde değil özde yapmalı. Herkes söylediğini yapmalı…”

Bakan Pilli bu sözleri gazetecilere mi yoksa siyasilere yönelik mi yaptı pek anlaşılmadı. Sayın Pilli’yi ben de eleştirdim ama ben gidip de herkesin önüne geçip aşı olmadım, bizim Haber Kıbrıs’ta kimse bunu yapmadı. Başka gazeteciler yaptı mı bilmiyorum ama hem eleştirip hem de ertesi gün torpil kullanıp, en önden aşı yaptıran gazeteci varsa Sayın Ali Pilli haklıdır. Lütfen bu isimleri de açıklasın, hangi gazeteciler bunu yaptı isim isim ortaya koysun ki insanlar genelleme yapmasın.

Bu eleştiriyi gazeteciler için değil de siyasiler için yaptıysa onu da açıklasın. Ali Pilli, bu serzenişinde haklı olabilir, maalesef meslektaşlarımız gazeteciler arasında da siyasiler arasında da söylediği farklı, yaptığı farklı insanlar vardır. Doğrudur, söylediğiyle yaptığı çelişen kişilere tanık oluyoruz.

Ancak birkaç kişi söylediğinin tam tersini yapıyor diye Ali Pilli, tüm eleştirileri haksız göremez. Pilli, genel olarak eleştirilerden bunalmış durumda. Mart 2020’den beridir Covid-19 salgınıyla mücadele eden, gözlerin hep üzerinde olduğu bir bakanlığın başındadır ama bu durum eleştirilmez olduğunu göstermez.

Ali Pilli süreç içerisinde birçok söylediği şeyi yapamadı, fazlaca tarih vererek, “Bu tarihte olacak” dedi ama o tarihlerin çoğunluğu tutmadı. Verdiği birçok tarihte vaat ettiği işi tamamlayamadı. Mesela Mart 2020’den beridir defalarca “pandemi hastanesi” için tarihi verdi, olmadı. En son olarak da 8 Ocak’ta ‘Acil Durum Hastanesi’nin hizmete gireceğini açıkladı ama bugün 20 Ocak ve halen bu hastane hizmete açılabilmiş değil. Hatalar da çok gaf da yaptı…

Diğer bakanlıkların kendisini yalnız bıraktığı imasında da bulundu, Bakanlar Kurulunda “siz hepiniz ben tek” pozisyonunda olduğu söylendi. Hükümetin denetim yapamaması hep sıkıntılı oldu; ta başından “denetim yapamama”, “tedbirleri uygulatamama” konusunda, Sağlık Bakanı diğer bakanları yani hükümeti bekledi, diğer bakanlar Sağlık Bakanlığı’nın her şeyi yapmasını istedi. Tabii bunlar halkın değil, hükümetin sorunudur, Sağlık Bakanlığı mı yapar, hükümet mi yapar, hükümet başka makamlara mı yaptırır, kendileri bilir ama bu denetimlerin yapılması lazımdı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarını uygulatabilme anlamında da Sağlık Bakanlığı ile Bakanlar Kurulunun diğer üyeleri arasındaki gerginlik veya sorun da biz vatandaşların sorunu değil, onların sorundur. Bu konuda, arada diyaloğu sağlayacak, üst komite ile bakanlar kurulu arasında köprü kuracak kişi olan Ali Pilli’ydi, bunda da sıkıntılar olduğu ortada.

Covid-19 aşılama programının da tam programlanamadığı, bu konuda da iyi bir hazırlık yapılamadığı görülüyor. Özellikle aşılamada öncelik verilen grupların içine, önceliği olmayan kesimlerden kişilerin karışması, bazı kesimlere torpil yapılması eleştiri konusu oldu. Eleştirilmesin mi? Bu kadar hayati bir konuda zafiyet olacak, adaletsizlik olacak da eleştirilmeyecek mi?

Yaşlı insanların aşılanmasıyla ilgili daha hazırlıklı olunabileceği, özellikle 80 yaş ve üstü kişilere yönelik düzgün ve onları mağdur etmeyecek, en hızlı ve risksiz bir şekilde aşılama yapılabileceği söylenmektedir. “Aşı programına neden bazı ilçelerin eklenmediği?”, “Aşı merkezlerinin neden artırılmadığı?”, “Belediyelerin neden bu olaya dahil edilmediği?”, “80 yaş üstünün gezici aşı araçlarıyla neden ayağına gidilmediği?” yönünde birçok talep ve eleştiri yapılıyor.

Bunlar içinde makul öneriler de, mantıksız olanlar da olabilir… Ya da yapılabilecek olanlar vardır, yapılamayacak olanlar vardır. Bu türlü eleştiri ve taleplerden usanıp da şikayet edeceğinize bunları dikkate almalı, “Bunlar yapılabilir, bunlar şu, şu nedenlerden dolayı yapılamaz” demelisiniz.

Kızmaya gücenmeye gerek yok. Küresel ve ölümcül bir virüsle savaşıyoruz. Elbette ki bu hastalıktan korunmak için insanlar sizden adil, eşitlikçi ve düzenli hizmet isteyecektir. Hiçbir alanda eşitlikçi olamayan, fırsat eşitliği sağlayamayan hükümete vatandaşlar, “hiç olmazsa aşılamada adaletli olun” diyorsa ve bunu talep ediyorsa haksız mıdır?

Sayın Ali Pilli, Covid-19 aşısı konusunda herkese eşitlikçi, adil hizmet vereceğini söylerken, bu dediklerini güçlendirmek amacıyla esprili bir de dil kullanarak, “Tüm halkımıza torpil yapacağım” dedi. Hayır, espri de olsa bu “torpil” sözünü kullanmayın. Sayın bakan, hiç kimseye torpil yapmayın, herkse adilane bir şekilde hakkını verin yeter. Evet herkese eşit davranın, hakkını verin, bu toplumu yeterince “torpile” alıştırdınız, artık “hak edene hakkını vereceğinizi” söyleyin, bunu aşılayın bu topluma.

Bu arada eleştirilerden de şikayet etmeyin, çünkü bunlar sizi doğruyu bulmaya yöneltiyor. İyi ki de eleştiriler var. Eleştiriler olmasa düşeceğiniz bazı yanlışlardan geri dönüşünüz zor olabilirdi. Evet, bazen acımasız ve haksız eleştiriler de yapılacak ama bu da yaptığınız işin gereğidir. Haksız eleştirileri bir tarafa bırakıp, doğru eleştirilerden ders çıkarıp, doğruyu arayıp, bulmaya devam edin.

Bu habere tepkiniz:



20/01/2021 19:06