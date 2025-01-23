Tüm kimlikler tespit edildi: Can kaybı 78

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 78 olarak güncellendi.

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaşamını yitirenlerin tamamının kimlik tespitlerinin tamamlandığı, can kaybının 78 olduğu bildirildi.

Yangın felaketinin ardından ağır hasarlı olarak raporlanan otel için kesin raporun hazırlanmasının ardından güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek. Ayrıca jandarmanın çevresinde güvenlik tedbiri aldığı ve güvenlik şeridi çektiği otel binası mühürlendi.

Oteldeki arama-kurtarma ve soğutma işlemleri dün (22 Ocak) 15.30 itibarıyla sona ermişti.