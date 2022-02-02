Tüm kullanıcıları ilgilendiriyor!

WhatsApp, mesaj gönderildikten sonraki bir saat içinde kullanılabilen herkesten sil özelliğinin süresini değiştiriyor.

Herkesten sil özelliği sadece mesajı gönderdikten sonraki bir saat içinde kullanılabiliyor. Daha fazla süre geçtiğinde ise WhatsApp mesajın karşı taraftan silinmesine izin vermiyor.

1 hafta olacağı öne sürülmüştü

WhatsApp ile ilgili gelişmeleri takip eden WABetaInfo tarafından paylaşılan habere göre mesaj silme özelliğinin kısa olması eleştirileri sebebiyle sürenin 1 haftaya çıkarılacağı öne sürülmüştü.

Ancak WhatsApp, bu süreyi 2 gün 12 saat olarak değiştirecek.

WABetaInfo, değişikliğin henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve önümüzdeki günlerde beta sürecine geçileceğini duyurdu.

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02/02/2022 15:51