Tüm kullanıcıları ilgilendiriyor!

ads ads ads ads
02/02/2022

ads
ads
ads
Tüm kullanıcıları ilgilendiriyor!

WhatsApp, mesaj gönderildikten sonraki bir saat içinde kullanılabilen herkesten sil özelliğinin süresini değiştiriyor.

Herkesten sil özelliği sadece mesajı gönderdikten sonraki bir saat içinde kullanılabiliyor. Daha fazla süre geçtiğinde ise WhatsApp mesajın karşı taraftan silinmesine izin vermiyor.

1 hafta olacağı öne sürülmüştü

WhatsApp ile ilgili gelişmeleri takip eden WABetaInfo tarafından paylaşılan habere göre mesaj silme özelliğinin kısa olması eleştirileri sebebiyle sürenin 1 haftaya çıkarılacağı öne sürülmüştü.

Ancak WhatsApp, bu süreyi 2 gün 12 saat olarak değiştirecek.

WABetaInfo, değişikliğin henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve önümüzdeki günlerde beta sürecine geçileceğini duyurdu.

02/02/2022 15:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: WhatsaApp, yeni özellik, haberkibris,
MANŞETLER

HK TEKNOLOJİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.