Tüm kurumları çökmüş bir düzen oluşturduk. Şimdi hepimiz altında kalıyoruz

Yeni yıla, altın parçası bir gencimizin, aile dostumuzun, kardeşimizin ölüm haberi ile girdik. Sevgili Birkan Uzun’un dramatik ölüm haber her eve acı düşürdü. Bazen herşeyşn anlamını yitirdiği anlar olur, o hisle devam ediyor hayat. Kardeşim Hatice- Cengiz Uzun’un acısını paylaşırım…

Geçtiğimiz haftaya oranla vaka sayısında bin civarı artış var. Omicron Varyant daha hızlı yayılıyor, temaslılar arasında bulaş oranı daha yüksek. Ancak sevindirici olan, hastaneye yatış oranı yüzde 3’lerden yüzde 1.5’e gerilemiş durumda.

Yeni Varyantı sağlık çevreleri daha bir umutla karşıladı. Aşılı hastalara neredeyse etki etmiyor, hafif semptomlarla hastalık atlatılıyor. Ölüm oranlarının da düşmedi beklentisi yüksek. Yaşlı ve yan Hastalıkları olan aile bireyleri bu dönemde ciddi şekilde korunmalı. Hafife almayalım

Yeni yıl kutlamaları ve seçim gezileri ciddi şekilde vaka sayılarını artıracak. 100 yatak, 24 yoğun bakımla her gün 300- 500 vakayla mücadele dilemesini beklemek saflık. Seçime aldırmadan acil durum Hastanesi yatak, hemşire- doktor kapasitesini ciddi şekilde artırmak yönetenlerin görevi

Temas takip ekibi de ciddi oranda geriden geliyor. Vatandaş, ya da seçilmek gailesi ile hiçbir engel tanımayan iktidar- muhalefet partileri rahat davranabilir ama sağlık ekiplerinin zaafiyet göstermesi kabul edilemez. Pozitif vatandaşlar günlerce aranmıyor, aranamıyor…

Geçtiğimiz hafta sonu 666 vaka açıklanma nedeni de bu. Bir hızla pozitif olan ve bekleyen tüm hastalara ulaşıldı. Şu anda 300 bandında seyreden vaka seyri, doğru alanların taraması ile daha da artabilir. Daha da korkuncu, pozitif hastalara geç ulaşıldığı tespit edildi. O arada yaşanan temaslar?

Hemşire ve doktor sendikaları, ödenmeyen ek mesailer ve personel sıkışıklığı için eylem kararı aldı, anlatım. Ama temaslı sağlık personelinin izinli sayılması talebini anlamam. Bu bir seferberlik zamanı, en önde mücadele edenlerin zafiyet göstermesi kabul edilemez, tartışalım

Dövizin yakıcı etkilerini hissetmeye başladık. Vatandaşın alım gücü ciddi oranda düşerken, kamunun dolaylı vergilerle toparladığı bütçe için herhangi bir adım yok. Piyasada iğneden ipliğe her şey zamlanırken, henüz kamu hizmetleri için zam açıklanmadı

Kıb- Tek ve AKSA arasında sorun devam ediyor. Açığı ise Güney Kıbrıs’tan enerji alarak gideriyoruz. Sadece KıbTek’te yakıt alımı için borçlanma 50 milyon TL. Bu yük vatandaşın sırfında ve tedbir alınması için ciddi gecikmeler var.

Lapta Belediyesi’ne sadece personel maaşı ödemesi için yüksek borçlanma yetkisi verildi. Mağusa Belediyesi az sayıda personeline ödeme yaptı. Bu kurumların batmasına göz göre göre izin veriliyor, kötü yönetimler merkezi hükümet tarafından destekleniyor.

Sosyal sigorta emeklilerine doyurucu bir zam kararı açıklayamadığı gibi, maaş ve 13’üncü maaş ödemesi için de borçlanma kararı alındı. Sadece kamu çalışanına maaş ödeyebilen, tüm kurumları çökmüş, yatırım yapamayan bir düzen oluşturduk. Şimdi hepimiz altında kalıyoruz, yazık

Herkese sağlıklı bir yeni yıl dilerim.

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03/01/2022 08:37