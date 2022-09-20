Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı

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20/09/2022

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Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı

Aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 50 yaşındaki Aleuseı Malının, ölüm nedeni belli oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 17.09.2022 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Ozanköy’de sakin Aleuseı Malının (E-50)’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi

Soruşturma devam etmektedir.

 

20/09/2022 19:36
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TAGS: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı
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