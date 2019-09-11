Tüm öğrencilere THY müjdesi

Türk Hava Yolları KKTC’de öğrenim gören Türkiye ve KKTC uyruklu öğrencilere uçuşlarda yüzde 15 indirime gidiyor.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında THY ‘den talepleri doğrultusunda alınan müjde niteliğindeki haberi kamuoyu ile paylaştı.

Uygulamaya göre oniki ile yirmi yedi yaş arasındaki tüm TC-KKTC uyruklu tüm öğrencilere Türkiye ile KKTC arasındaki tüm geliş gidiş biletlerinde yüzde 15 indirime gidileceğini açıkladı. Açıklamada Türkiye içindeki tüm uçuşların da THY’nin aldığı karar kapsamında olduğunu kaydetti.