Tüm tedbirler alınıyor

Ülkemizde ilk corona virüsünün tespit edilmesinin ardından devlet yetkilileri ve sağlık çalışanları tüm tedbirleri almak için canla başla çalışıyor.

Mağusa’da, Salamis Bay Hotel'de Alman turistte görülen korona virüsünün ardından 800 kişinin bulunduğu otel karantinaya alındı.

Ardından ise Alman turistin gezdiği noktalar tespit edilerek sağlık çalışanları tarafından gerekli tedbirler alındı.

Öte yandan birkaç otel daha tedbir amaçlı tetkiklerin yapılması için sağlık çalışanları tarafından karantinaya alındı.

Salamis Bay Hotel çalışanlarının ikamet ettiği otel olan İskele'de bulunan Orkide Otel’in de karantinaya alındığı kaydedildi.

10/03/2020 11:13