Tüm Türkiye'nin konuştuğu pozisyon: Braga maçında Fenerbahçe'nin kaderini değiştiren an
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak play-off turuna yükseldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Fenerbahçe'ye play-off için 1 puan, sadece Braga'nın Lazio'yu tek farklı yenmesi durumunda yetiyordu. Nefeslerin kesildiği maçta Portekiz temsilcisinin Lazio'ya karşı skoru 2-0'a getiren ve Fenerbahçe'nin Avrupa defterini kapatması anlamını taşıyan gol iptal edildi. Bu iptal sonrası Fenerbahçe, play-off biletini almaya hak kazandı.
31/01/2025
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Midtjylland karşısında play-off turu için kritik bir maça çıktı. Ya tamam ta devam mücadelesinde Fenerbahçe, Danimarka temsilcisiyle 2-2 berabere kalarak play-off etabına yükselmeyi başardı.
Mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe, şok bir gol yedi. Diao'nun ağları havalandırmasıyla Midtjylland, mücadelede 1-0 öne geçti. (İZLE | Midtjylland'ın golü)
Sarı-lacivertlilerde son haftaların formda golcüsü Youssef En-Nesyri sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getiren isim oldu. İlk yarıda başka gol çıkmayınca takımlar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti. (İZLE | Fenerbahçe'nin golü)
Karşılaşmanın 2. yarısına hızlı başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada Dzeko ile öne geçti. Midtjylland ise bu gole 86'da Andreasen ile cevap verdi ve nefes kesen dakikalar başladı. (İZLE | Midtjylland'ın golü) - (İZLE | Fenerbahçe'nin golü)
Midtjylland-Fenerbahçe maçının 2-2 olmasıyla birlikte tüm gözler Braga-Lazio maçına çevrildi. Maçı 1-0 önde götüren Braga, skoru 2-0'a taşıması halinde Fenerbahçe'yi ilk 24'ün dışına itecekti.
Portekiz ekibi, 2 farklı üstünlüğü yakalaması durumunda Fenerbahçe ile averajını eşitleyecek ancak sarı-lacivertlilerden fazla gol attıkları için 24. sıradan play-off biletini alacaklardı. Fenerbahçe ise ilk 24'ün dışında kalarak Avrupa defterini kapatacaktı.
Son dakikaları nefes kesen Braga-Lazio maçında korkulan da oldu. Braga, 90+4. dakikada golü buldu ve skoru 2-0'a getirdi.
Ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve Fenerbahçe derin bir 'oh' çekti. 90+4'te Braga'nın iptal edilen golü sonrası sarı-lacivertliler play-off etabına adını yazdırdı. (İZLE | Braga'nın iptal edilen golü)
Fenerbahçe'nin play-off etabında muhtemel rakipleri Bodo/Glimt ve Anderlecht. Sarı-lacivertliler, 16 turuna yükselmesi durumunda ise Olympiakos ya da Rangers ile karşılaşacak.