Tüm Zeki İnsanların Tek Ortak Özelliği: Gece Geç Saatlere Kadar Ayakta Kalmak

Amerika'da yayınlanan Psychology Today dergisine göre, zeki insanlar düşük zekalı insanlara göre daha geç saatlerde yatağa gidiyor ve uykuya dalıyor. Genç insanlar üzerinde yapılan araştırmaya göre, zeki bireyler gece saatlerini uyuyarak geçirmek konusunda daha isteksiz.

Araştırmanın sonuçları şu şekilde:

(IQ < 75)

Hafta İçi: 23:41 - 7:20

Hafta Sonu: 00:35 - 10:09

(90 < IQ < 110)

Hafta İçi: 00:10 - 7:32

Hafta Sonu: 01:13 - 10:14

(IQ > 125)

Hafta İçi: 00:29 - 7:52

Hafta Sonu: 01:44 - 11:07