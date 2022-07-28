Tumazos Çelebis’in açıklamaları Kıbrıs sorununa ilişkin gündemi hareketlendirdi

AKEL Politbüro Üyesi, Kıbrıs Sorunu Bürosu Başkanı ve Kıbrıs Rum yönetiminin müzakere gruplarında yer alan Tumazos Çelebis’in Kıbrıs Rum tarafının, İsviçre’nin Mont Pelerin ve Crans Montana kasabalarında gerçekleştirilen müzakerelerde izlediği tutuma ilişkin Salı akşamı yaptığı açıklamalar, Güney Kıbrıs’ta Kıbrıs sorununa ilişkin ortamın yeniden alevlenmesine yol açtı.

Politis gazetesi, “Çelebis’in Açıklamaları Sebebiyle Siyasi Yangın” başlığı altında verdiği haberinde, AKEL Kıbrıs Sorunu Bürosu Başkanı ve Kıbrıs Rum tarafının müzakere gruplarında da yer almış olan Tumazos Çelebis’in Salı günü bir radyoda katıldığı programda, Crans Montana ve Mont Pelerin’de yer alan müzakerelerde Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan’ın tutumuna ilişkin açıklamalarının Güney Kıbrıs gündemini hareketlendirdiğini, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün bir açıklamada bulunarak Çelebis’in iddialarına yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Çelebis açıklamalarında şu ana başlıklara dikkat çekti:

“1. BM Genel Sekreteri’nin Crans Monata’da Anastasiadis’e, Türkiye’nin garantilerin kaldırılacağına dair kendisine taahhüt mektubu verdiğini iletmesi,

2. Anastasiadis’in Mont Pelerin’deki müzakereleri, Mustafa Akıncı’nın sunduğu öneriler sonrasında taraflar neredeyse uzlaşıya varacağı sırada terk etmesi ve Anastasiadis’in atıfta bulunduğu öneriler,

3. O dönemin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın “konferansa gidilebilmesi için askerlerin çekilmesi ve Kıbrıs sorununun nerdeyse çözülmüş olması” şeklindeki gerçekçi olmayan tutumu,

4. O dönemde Rum Hükümet Sözcüsü olan Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs Rum tarafının öneriler sunması gerektiği argümanına karşı çıkarak, toprak ve bir dizi diğer başlıklarda anlaşma arifesine varıldığı bir anda bunu “vatana ihanet” olarak gördüğünü söylemesi”.

Gazete, Çelebis’in bu açıklamalarına Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten dün yanıt geldiğini ancak Anastasiadis’in açıklamasında, Mont Pelerin’deki müzakereleri neden aniden terk ettiğine dair hiçbir şey söylemediğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in açıklamalarının Mont Pelerin’den ziyade Crans Montana’da olanlara yoğunlaştığını vurguladı.

Anastasiadis dünkü açıklamasında özetle, Çelebis’in açıklamalarının “temelsiz iddialar” olduğunu savunurken, başkanlık seçimleri öncesi tartışmalara dahil olmak istememesine karşın, müzakerelerdeki çıkmazdan Kıbrıs Rum tarafının sorumlu olduğu şeklindeki iddialara yanıt vermek durumunda kaldığını belirtti.

Türkiye’nin garantiler ve müdahale haklarının kaldırılacağına dair BM Genel Sekreteri’ne güven mektubu verdiği şeklindeki iddiaların doğru olmadığının BM’nin tutanaklarına bakıldığında görülebileceğini öne süren Anastasiadis, bu iddiaların doğru olmadıklarının ayrıca, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “kritik yemek” öncesinde ve sonrasında yaptığı açıklamalar ile müzakereci Andreas Mavroyannis’in açıklamalarından da görülebileceğini iddia etti.

Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının “5 ve 6 Temmuz tarihlerinde sunulduklarını” ve bu önerilerin hazırlanmasında Çelebis’in de yer aldığını vurguladı.

-Çelebis’ten yanıt gecikmedi

Gazete, Anastasiadis’in açıklamalarına Çelebis’in yanıtının gecikmediğini, dün yaptığı açıklamada Çelebis’in, “Fileleftheros” gazetesinde 28 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan ve BM Genel Sekreteri ile Anastasiadis arasında 6 Temmuz 2017’deki görüşmenin tutanaklarını içeren habere atıfta bulunduğunu aktardı.

Çelebis, söz konusu haberde, Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’yle görüşmesinin tutanaklarının yer aldığını, bu tutanakları okuyan herkesin, söyleminin doğruluğunu görebileceğini de vurguladı.

Çelebis ayrıca, Anastasiadis’in diğer iddiaları karşısında gerekirse yanıt verme hakkını saklı tutacağını ifade etti.

-“Fileleftheros” gazetesinde 28 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan haber

Gazete haberinin devamında ise, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Anastasiadis arasında 6 Temmuz 2017’de gerçekleşen görüşmenin tutanaklarının Fileleftheros gazetesinin 28 Kasım 2021 tarihli sayısında yer aldığı şekliyle olduğu gibi aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Fileleftheros: “2016-2017 İçin 2018’i Göstererek Yanıt Verdi – Başkan Mont Pelerin İddialarının Asılsız Olduklarını ve BM Genel Sekreterinin Crans Montana Tutanaklarıyla Yalanlandıklarını Söyledi”

Alithia: “Çelebis’i Yalanladı ve Hristodulidis’i Desteksiz Bıraktı”

Haravgi: “Başkan Mont Pelerin’den Neden Ayrıldığını Söylemiyor – Olaylar Kendiliğinden Konuşuyor – Guterres: Türkiye Garantileri Terk Etmeye Hazır”

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28/07/2022 12:19