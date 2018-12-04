Tumblr pornografik içeriklere savaş ilan etti

ABD merkezli sosyal ağ ve blog sitesi Tumblr, 17 Aralık'tan itibaren pornografik içerikleri kaldıracak.

Verizon'un 2013 yılından itibaren Yahoo!'yu 1.1 milyar dolara satın almasından bu yana bünyesine dahil ettiği ABD'li sosyal ağ ve blog sitesi Tumblr, tüm pornografik içerikleri 17 Aralık'tan itibaren kalıcı olarak kaldıracağını açıkladı.

2007 yılında kurulan site, bu kararı çocuğa cinsel şiddet içeriklerinden dolayı AppStore'dan kaldırılmasından 3 hafta sonra aldı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, müstehcen cinsel içerik ve çıplaklık barındıran cinsel içerikli tüm medyalar kesin bir şekilde yasaklandı. Ancak, bazılar da istisna olarak belirlendi.Çıplaklık içeren klasik heykeller ve politik protestolar gibi medyalar, bu yasak kapsmaında yer almayacak.

17 Aralık sonrası, algoritma tarafından otomatik olarak silinecek olan medyalarla ilgili kullanıcı yanlışlık olduğunu düşünürse, şirkete itiraz etme hakkı bulunuyor.

450 milyon üyesi bulunan blog sitesinde bir günde ortalama 32.4 milyon paylaşım yapılırken bazı kullanıcılar kararı yerinde bulurken bazıları da sansüre girdiğini düşünerek karara tepkili.