Tümer Metin hırsızlık çetesi tarafından soyuldu

Futbol yorumcusu Tümer Metin'in , arabasına bir hırsızlık çetesi tarafından zarar verildi.

2001-2006 yılları arasında Beşiktaş, 2006-2008 yıllarında ise Fenerbahçe'de top koşturan Tümer Metin, bir hırsızlık çetesi tarafından soyuldu.

Akşam saatlerinde aracını Ulus'ta bulunan evinin önüne park eden eski futbolcu, sabah Porsche Panamera marka otomobilinin iki ön farının olmadığını fark etti.

46 yaşındaki eski futbolcu, durumu polise bildirdi. Aynı gerekçeyle karakola başka mağdurlar da başvurmuştu.Tümer Metin dahil çok sayıda vatandaşın şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Tespit edilen 20'nin üzerindeki çete üyesi hakkında dava açıldı.Geçtiğimiz günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan eski milli futbolcu, sanıkları görmediğini ancak zararının 50 bin TL olduğu söyledi. Otomobilindeki zararın kasko tarafından ödendiğini belirten Tümer Metin, şikayetinden vazgeçti.

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27/05/2021 17:44