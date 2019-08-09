Tümerkan Akıncı-Anastasiadis görüşmesini değerlendirdi

Kıbrıs konusunda 5 ay sonra liderler arasında gerçekleşen görüşmeyi değerlendiren Haber Kıbrıs yazarlarından Mete Tümerkan, görüşmeden somut yeni bir gelişme çıkmadığını söyledi.

“Havanda su dövüldü desek” yanlış olmaz diyen Mete Tümerkan, liderler görüşmesinin ardından yapılan açıklamada görüşme öncesinde bilinenlerin teyit edildiğini, ortada yeni bir şeyin olmadığını söyledi. Kıbrıslı Türklerin üzerinde hassasiyetle durduğu siyasi eşitlik konusu olsun, hidrokarbon meselesi olsun bu iki temel konuda Rum tarafından olumlu bir mesaj gelmemesinin dikkatle not edilmesi gerektiğine vurgu yapan Tümerkan şunları söyledi:

“Hidrokarbon meselesi konusunda tarafların pozisyonunda bir değişiklik yok. Rum tarafı Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp ederek hidrokarbon kaynaklarına tek başına sahip çıkma anlayışını sürdürüyor. Rum Liderin Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğine bakışında da bir değişiklik yok. Rum Liderliği hidrokarbon meselesinde olduğu gibi egemenliği de Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istemiyor.

Güven Artırıcı Önlemler konusunda adada yaşayanları heyecanlandıracak yeni bir açılım söz konusu değil. Zaten liderlerin BM Genel Sekreteri ile ayrı ayrı görüşeceği, bunun arkasından BM Genel Sekreterinin katılımı ile 3’lü bir görüşme olacağı, Kasım ayı içerisinde ise gayrı resmi bir 5’li toplantının olma ihtimali ve arayışı gündemde idi. Liderle görüşmesinden sonra bilinen bu süreç sanki yeni bir yol haritasıymış gibi ortaya konuldu.

Müzakerelerin ucu açık olmayacağı ve sonuç odaklı olacağı da daha önce defalarca gündeme gelen bir başka konuydu. Bu konuda Rum tarafının olumlu bir duruş sergilediğine dair bir işaret bu görüşmeden sonra da gelmiş değil.

Gelinen aşamada BM Genel Sekreteri'nin Geçici Danışmanı Jane Holl Lute’un arayışlarının sonuç vermesi Kıbrıs meselesi ile ilgili 5 tarafın ortak mutabakatı ile mümkün olacaktır. Bu aşamada Yunanistan’da yeni bir hükümet var ve taşlar daha yerine oturmuş değil. İngiltere'de Brexit süreci ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Yani bu iki garantör ülkenin bu aşamada Kıbrıs meselesine dönük adım atması çok kolay görünmüyor. Rum Lider Nikos Anastasiadis’in “Türk tarafı sondaj çalışmalarına son vermezse müzakereler başlayamaz” yaklaşımından vazgeçtiğine dair bir işaret yok ve konuda bugünkü görüşmeden de bir sonuç çıkmadı. Kısacası Kıbrıs meselesinde bugün heyecan duyulacak, umut yaratacak, dünden daha iyi bir noktada değiliz. Keşke güzel şeyler söyleyebilecek ve umutları yeşertecek bir durumda olsaydık!”