Tümerkan, Berlin’deki son gelişmeleri değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in davetlisi olarak gittikleri Berlin’de 3’lü görüşmeyi bu akşam gerçekleştirecek.

Haber Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı Mete Tümerkan ve Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi de 3’lü zirveyi takip etmek amacıyla Berlin’de bulunuyor.

Haber Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı Mete Tümerkan, Berlin’de dün akşamdan bugüne yaşananları ve bu akşam yaşanması muhtemel gelişmeleri Haber Kıbrıs okurları için yorumladı.

İşte Tümerkan’ın zirveye ilişkin öngörü ve yorumları: “Bu gece liderler arasında yapılacak görüşmeye dönük hazırlık çalışmaları Berlin’de devam ediyor. Liderlerin temsilcileri Erhan Erçin ve Mavroyannis Lute ile birlikte 3’lü bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan bu ön hazırlıkları liderlerin bu akşam genel sekreterle birlikte yemek yemeleri sonrasında büyük bir olasılıkla bir açıklamanın yapılacağına dair işaret olarak değerlendiriliyor. Bu açıklama ya Genel Sekreter adına ya da liderlerin ortak açıklaması olabilir. Ancak böyle bir açıklamanın yapılabilmesi liderlerin Crans Montana sonrasında geçen 2 yılda BM parametreleri ile ne kadar uyumlu olduklarının teyidine bağlı olacak. Özellikle de Rum lider Anastasiadis’in BM parametrelerine ilişkin yaklaşımları açıklamanın olup olmayacağı noktasında belirleyici olacak.

Rum lider Anastasiadis 28 Ekim’de BM Genel Sekreteri Guterres’in BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporunun ekinde yer alan görüşlerinde dönüşümlü başkanlığa karşı çıkmaya devam ettiğini vurgulamış ve dönüşümlü başbakanlık konusundaki ısrarını sürdürmüştü. Anastasiadis, siyasi eşitlik ve diğer bazı temel konularda da BM parametreleri ile uyumlu olmayan görüşler ortaya koymuştu. Berlin’deki görüşmenin nasıl bir sonuç ortaya koyacağını Anastasiadis’in bu görüşlerinde ne kadar ısrarlı olduğu belirleyici olacak.”

25/11/2019 16:11