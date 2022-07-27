Tümerkan:Haber Kıbrıs daha da büyüyecek

Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü bu hafta Haber Kıbrıs Direktörü Mete Tümerkan’ı ağırladı.

Medyanın gelişimi ve dijital medya noktasındaki ilerlemeler konusunda Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü üyelerine bilgiler veren Tümerkan, genelde medya özelde Haber Kıbrıs’ın hikayesini anlattı.

Tümerkan, Haber Kıbrıs’ın son yıllarda ciddi bir büyüme ve başarı elde ettiğine de vurgu yaparak bu büyümenin bundan sonraki süreçte daha da artacağını belirtti.

Tümerkan, Haber Kıbrıs’ın daha da büyüyeceğini, gelişeceğini, etkinliğinin artacağını ve yeni bir takım projeleri uygulamaya koymak suretiyle dijital platformdaki bir numara olma konumunu daha da güçlendireceklerini söyledi.

Dün Lefkoşa’da gerçekleşen toplantıda katılım ve konuşmalarından sonra Tümerkan’a plaket de takdim edildi.

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27/07/2022 19:30